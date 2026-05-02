Las ventas de los comerciantes formales de golosinas en el Centro Histórico de Arequipa cayeron a menos de la mitad en los últimos meses, afectadas por el comercio informal en zonas de alta concurrencia. Así lo informó la secretaria general del Sindicato Único de Vendedores de Golosinas de Arequipa (SUVGA), Julia Chipana Layme, quien advirtió que la situación se agrava por el desorden y la competencia desleal en espacios turísticos.

La dirigente explicó que los vendedores ambulantes se concentran principalmente en calles como San Juan de Dios y Mercaderes, así como en los alrededores de la Plaza de Armas. En estos puntos, indicó, compiten directamente con los negocios formales, especialmente en horarios nocturnos, cuando aumenta la presencia de comerciantes informales.

“Muchas veces entran con sus carretitas a hacer la competencia en las noches, más que todo en los alrededores de la plaza. Eso nos afecta a nosotros que trabajamos hasta las 9 de la noche”, señaló. Agregó que esta situación no solo reduce sus ingresos, sino que también genera conflictos y desorden en la vía pública.

Chipana también advirtió que algunos vendedores informales rotan constantemente de lugar para evitar ser intervenidos por las autoridades. “Hoy día están acá, mañana están en otro lado y así rotan. No hay control para ellos”, manifestó, al cuestionar la falta de seguimiento en los operativos municipales.

Asimismo, señaló que la caída en las ventas se arrastra desde hace al menos dos meses. “Ni la mitad llegamos, se ha reducido a la mitad o menos todavía. Estamos sobreviviendo”, afirmó, tras indicar que esta situación afecta directamente la economía de las familias que dependen de este rubro.

CONTROL MUNICIPAL

La representante del gremio cuestionó la labor de fiscalización de la comuna provincial y consideró que las acciones actuales son insuficientes. “Sí hacen su trabajo, pero les falta más. Deberían poner más municipales para que haya orden. Lo que vemos es un desorden total”, sostuvo.

El gremio agrupa a unos 80 asociados y forma parte de un sector mayor que alcanza aproximadamente a 300 vendedores.