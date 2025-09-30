Los jóvenes integrantes de las diversas delegaciones que representan a Arequipa en los Juegos Deportivos Nacionales 2025 en Lima no solo demostraron su entusiasmo por su participación, sino que comienzan a sumar puntos para hacerse del triunfo.

Se trata de 119 deportistas que integran 8 disciplinas y que pudieron ir a la Capital con el apoyo de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social con su Sub Gerencia de Deportes del Gobierno Regional de Arequipa. Compiten en fútbol, vóley, basket, tenis de mesa, judo, ajedrez, atletismo y karate. Cada disciplina deportiva será bien representada con el esfuerzo y talento de jóvenes que llevan con orgullo los colores de Arequipa.

GANADORES

La selección de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, inició con buen pie su participación en los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2025 y vencieron 49 a 31 a su similar de Puno en el encuentro del medio día de ayer en el CAR de la Videna. Ganaron el primer cuarto, 11-10; el segundo 13-04; tercero 10-2 y el cuarto 15-15, haciendo el marcador global de 49-31.

Hoy se enfrentarán a Huancavelica a las 10:30. En esta disciplina solo nos representa delegación de varones.

El Club Deportivo Izarra venció a Callao por 3-2, en la primera fecha del grupo B. Hoy se enfrentarán a Moquegua desde las 9 de la mañana.

En tanto que en fútbol, Arequipa venció 5-1 al Callao, demostrando garra y talento en cada jugada en Surco. Wilmer Vera Bombilla, delegado de fútbol, destacó la participación de los jugadores que provienen de Mollendo. Hoy juegan contra Puno en el mismo recinto.

ENCUENTRO

La delegación de Arequipa compite contra otras 20 regiones y diferentes disciplinas y para tener esta representación debieron seguir las competencias regionales para lograr su clasificación. El Gobierno Regional de Arequipa se hizo cargo del traslado de los jóvenes para este encuentro que dura toda la semana.