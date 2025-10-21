FBC Melgar sufrió su segunda derrota bajo la dirección de Juan Reynoso al caer por 0-1 ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao, que se presentó sin público en las graderías. El partido correspondió a la fecha 15 del Torneo Apertura, donde el cuadro rojinegro no logró sumar puntos.

El único gol del encuentro llegó al minuto 44 del primer tiempo, cuando Luciano Nequecaur conectó de cabeza para Sport Boys. El equipo local logró mantener la ventaja durante toda la segunda mitad, pese a la presión de Melgar por igualar el marcador.

En el segundo tiempo, Cristian Bordacahar y Nicolás Quagliata tuvieron oportunidades claras de gol. El remate del argentino nacionalizado peruano fue contenido por el arquero Steven Rivadeneyra, mientras que el uruguayo no encontró ángulo para disparar dentro del área rival.

El gol de Nequecaur dejó pocas opciones a Carlos Cáceda, arquero rojinegro, quien poco pudo hacer ante el remate de cabeza. Los defensores de Melgar permitieron que el delantero de Sport Boys ganara en el juego aéreo, lo que resultó determinante para el resultado final.

A pesar de la derrota, Melgar tuvo mayor posesión de balón, pero no logró transformar las oportunidades en goles. La anterior caída bajo Reynoso fue ante Universitario en el coloso agustino (UNSA), marcando un inicio complicado para el estratega.

Con este resultado, Melgar suma 21 puntos en el Torneo Clausura, ocupando momentáneamente el quinto lugar, mientras que en el acumulado alcanza 52 unidades, también en la quinta posición, a dos de Sporting Cristal y en la pelea por un cupo a la Copa Libertadores 2026. Por su parte, Sport Boys llegó a 12 puntos en el Clausura y 32 en el acumulado, alejándose de la zona de descenso.