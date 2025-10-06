FD Galaxy de Majes fue más en los penales. El conjunto ‘rosado’ se coronó por primera vez en su historia como campeón departamental de fútbol femenino de Arequipa, tras vencer por 3 a 2 a Team Zamácola de Cayma en la definición desde los 12 pasos.

Ambos equipos llegaban a la final de manera sorpresiva, mientras que FD Galaxy dejó en el camino al Atlético Majes, Team Zamácola hizo lo propio con Stella Maris (campeón del 2024) en los penales.

IGUALDAD

El partido por el título se jugó en la Villa Deportiva de Fútbol de Arequipa (VIDEFA), en Characato. Durante la primera mitad, Team Zamácola tuvo mayores aproximaciones al arco majeño en los primeros minutos, pero sin encontrar claridad.

Al transcurrir los 20 minutos, las majeñas se asentaron en el terreno de juego, apelando a los pases largos y encontrando huecos en la defensa, sin embargo, faltó la definición para concretar las situaciones más peligrosas, siendo la de mayor cuidado la presentada sobre el final del primer tiempo, donde la guardameta de Team Zamácola desvió el balón con la punta del pie derecho.

Para la segunda mitad, FD Galaxy dejó la iniciativa al cuadro caymeño que tampoco logró encontrar el último toque para concretar las situaciones que se presentaron en el complemento. Sobre el final del partido, la guardameta María Ángeles Vilca ingresó para el club majeño.

PENALES

Con la igualdad sin goles, el partido se definió desde los doce pasos, donde el cuadro caymeño falló 3 penales. Para FD Galaxy anotaron Anabel Quispe, Jennifer Carpio y Lucía Llanos.

Con este resultado, el campeón de Arequipa enfrentará en partido único al Deportivo Garcilaso de Cusco en la ciudad de Puno, en la Etapa Inter Regional.