Desde que llegó Juan Reynoso a la dirección técnica del Dominó no pierde de visita y tampoco gana. Prueba de ello, fue el empate sin goles entre Atlético Grau y FBC Melgar, partido de la fecha 13 del Torneo Clausura que se jugó en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

El árbitro Pablo López expulsó a Raúl Ruidíaz (86′) y Bernardo Cuesta (91′), cuando el partido expiraba. En el caso del capitán rojinegro, el juez revierte su decisión luego de consultar con el encargado del VAR, David Huamán.

Melgar generó pocas ocasiones de gol, al punto que se registra un solo remate al arco de Aarom Fuentes, considerando que se trataba de un guardameta nuevo.

No obstante, el entrenador Juan Reynoso nuevamente realizó cambios en la oncena inicial, esta vez cambió la defensa con Alejandro Ramos, Leonel González, Pier Barrios y Matias Llontop. Mientras, en el mediosector comenzó desde el arranque con Tomás Martínez. Adelante un nuevo tridente ofensivo, con Cristian Bodacahar, Jhonny Vidales y Gregorio Rodríguez.

Melgar sumó un punto y dejó escapar una opción inmejorable para acortar distancia con Sporting Cristal y para tentar la clasificación a la Copa Libertadores, que es el premio consuelo a la campaña de la temporada 2025.

Reynoso continúa sin perder fuera de los dominios del volcán Misti. Empató 1-1 con Deporivo Garcilaso (fecha 7), otra igualdad 2-2 ante ADT (fecha 9), empate 1-1 ante Comerciantes Unidos (fecha 11).

NÚMEROS

Melgar sumó un punto y a 18 en el Torneo Clausura y escaló por el momento a la quinta ubicación. Mientras, en la tabla del acumulado, los rojinegros llegaron a 48 unidades y se mantiene por unos días más en el quinto lugar, a tres puntos de Sporting Cristal e ingresar a zona de la Copa Libertadores.

Atlético Grau 36 puntos en el acumulado y se aleja de sus aspiraciones de clasificar a la Copa Sudamericana, se encuentra a 8 unidades de lograr el objetivo. En el Clausura ha sumado 15 puntos.