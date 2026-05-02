Un ciudadano venezolano que era trabajador de una lavandería fue asesinado a balazos en la avenida Marginal, en el distrito limeño de Ate Vitarte.

Al llegar al lugar, agentes de la comisaría de Salamanca hallaron el cuerpo sin vida de Yorbis Gabriel Ferrer Gonzales, quien se desempeñaba como trabajador del negocio.

El ataque se produjo en plena vía pública, generando alarma entre los residentes de una zona concurrida del distrito.

Las autoridades informaron que la víctima recibió al menos tres impactos de bala. La Policía acordonó el área para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el establecimiento donde trabajaba el fallecido habría sido objeto de amenazas previas, lo que abre la hipótesis de un posible caso de extorsión.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen.