En un partido disputado en Huánuco, Alianza Universidad derrotó 2-1 a Alianza Lima y prácticamente lo dejó sin opciones de pelear por el Torneo Clausura.

El club blanquiazul no tuvo un buen inicio en el partido, pues a los a 2 minutos Joffre Escobar anotó con un remate de zurda para Alianza Universidad.

Casi al final de la primera parte del encuentro, Alianza Lima logró igualar con Eryc Castillo. No osbtante, el conjunto local volvió a golpear apenas iniciado el segundo tiempo (48’) con un fuerte remate de Yorleys Mena.

Tras el 2-1, los huanuqueños se replegaron en defensa, mientras que los blanquiazules buscaron desesperadamente el empate. Sin embargo, la ansiedad se apoderó del equipo limeño y la situación se complicó aún más cuando Hernán Barcos fue expulsado a los 56 minutos por una agresión contra Paolo Fuentes.

En los minutos finales, Alianza Lima se volcó al ataque en busca de la igualdad, sin efectividad. Por su parte, Alianza Universidad tuvo varias ocasiones para sentenciar el marcador, pero no pudo definir.

Con este resultado, Alianza UDH sumó 13 puntos en el Clausura, mientras que Alianza Lima se quedó con 18. Este domingo Universitario de Deportes se enfrenta a Juan Pablo II.

El cuadro íntimo quedó prácticamente sin chances de pelear el título y ahora deberá enfocarse en asegurar un cupo a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla acumulada.