Varios comensales de un restaurante de comida rápida ubicado en la Alameda Manuel Pérez de Tudela, en la urbanización Los Próceres, en Surco, fueron víctimas de la delincuencia.
Las víctimas comían tranquilamente cuando fueron sorprendidos por dos pistoleros que los obligaron a entregar sus objetos de valor. Ambos sujetos, que irrumpieron en el local con el rostro cubierto, no tuvieron reparos en atacar a los comensales pese a que entre ellos había menores de edad. La administradora del restaurante aseguró que, en 10 años de operación, es la primera vez que sufre un asalto de este tipo.
