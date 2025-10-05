La denominada “Generación Z” volvió a salir a las calles este sábado 4 de octubre para expresar su rechazo al gobierno de Dina Boluarte y al actual Congreso.

Cientos de jóvenes y colectivos estudiantiles se autoconvocaron en los alrededores de la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima, para exigir cambios políticos y resultados concretos ante la alarmante ola de violencia y extorsiones.

La jornada marcó la quinta movilización consecutiva convocada por este grupo juvenil y gremios universitarios . Los manifestantes iniciaron su recorrido portando pancartas y banderas del Perú.

Durante el trayecto, el grupo se encontró con otros manifestantes en la avenida Abancay.

Previo a su llegada al Congreso, los jóvenes se habían reunido en el Palacio de Justicia. La movilización se desarrolla bajo la vigilancia de la Policía Nacional, que resguarda el orden en el Centro de Lima.