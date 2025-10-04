El presidente del directorio de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU), Héctor Vargas, advirtió que la corrupción es el principal obstáculo en la lucha contra la criminalidad en el país.

En declaraciones a RPP, el dirigente afirmó que este problema afecta a diversas instituciones que están relacionadas con el sistema de justicia, entre ellas la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Héctor Vargas explicó que, durante el paro de transportistas convocado el último jueves por la CTU y la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), su gremio presentó ante el Congreso una propuesta de ley para crear una unidad especial integrada por la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial, que se dedique exclusivamente a enfrentar a las bandas de extorsionadores.

Sin embargo, el representante gremial sostuvo que los esfuerzos por mejorar la seguridad se ven frustrados por la “filtración” en la Policía. “Capturan a una banda y hay uno o dos policías involucrados. Incluso, cuando uno denuncia, los delincuentes se enteran de inmediato. Hay personas que se han infiltrado en la institución y cometen actos delictivos ”, advirtió.

En 2023, agentes implicados en grave denuncia fueron capturados en la comisaría de Barranca donde prestaban servicios.

El dirigente también cuestionó los procesos de selección policial, señalando que 1,700 postulantes fueron desaprobados en el polígrafo, lo que, a su juicio, evidencia la intención de muchos de ingresar a la institución con fines ilícitos . “Es necesario reforzar los filtros para evitar que personas con malas intenciones accedan a la Policía”, remarcó.

Finalmente, Vargas criticó la lentitud de la Fiscalía y las decisiones del Poder Judicial, instituciones que -dijo- contribuyen a que muchos delincuentes vuelvan a las calles.

“El Ministerio Público demora demasiado en denunciar y, cuando lo hace, los jueces liberan a los responsables al poco tiempo. Es un círculo vicioso que mantiene la impunidad”, puntualizó.