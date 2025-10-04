“Si estuviera alterada te estamparía contra la pared, pero como no estoy alterada, por eso todavía sigues viva”, así amenazó la congresista Kira Alcarraz (Podemos) a una reportera de Willax TV que preguntó por la contratación de la novia de su hijo en su oficina.

Kira Alcarraz, de Podemos Perú, casi siempre está en el centro de la polémica. (Foto: Congreso)

FAVORES

La actitud matonesca de la parlamentaria se dio en las instalaciones del Congreso al ser abordada por una comunicadora para pedirle sus descargos sobre la incorporación de Diana Alani de la Cruz Flores, pareja sentimental de su hijo Yarcino Villegas Alcarraz, como coordinadora de su despacho.

Sin embargo, no es el primer favorecimiento del que es acusada la legisladora que llegó a su cargo con el partido Somos Perú.

En abril del año pasado se reveló que Darwin Espinoza le cedió un cupo de su bancada Acción Popular a Kira Alcarraz en la Comisión de Ética. Tres días después, Alcarraz, coincidentemente, contrató a Stephania Cuya, presunta pareja sentimental de Espinoza.

Kira Alcarraz fue señalada de un presunto intercambio de favores con Darwin Espinoza.

DOS MÁS

Kira Alcarraz también fue involucrada en un presunto tráfico de reconocimientos a expolicías y militares.

En octubre del 2024 se denunció que el comandante retirado de la Policía Nacional del Perú, Isaac Ferro, cobraba hasta 210 soles para que expolicías y militares reciban un reconocimiento en el Congreso, condecoraciones que eran entregadas por la misma Alcarraz.

Ferro dijo que Alcarraz estaba al tanto de los cobros y que “las críticas buscaban dañar la imagen de la congresista”.

A esto se le suma el viaje que realizó casi todo el mes de marzo a la India, esto durante la semana de representación.

La parlamentaria presentó primero una licencia por enfermedad, pero luego la cambió por una licencia personal.

Según la cuestionada parlamentaria, el viaje obedece a una beca financiada por la India para un curso de “gestión de emprendimientos”. Sin embargo, en los videos que publicó en sus redes sociales se le observa haciendo turismo y bailando en eventos.

Por la reciente amenaza, Alcarraz optó por el silencio, aunque todo indica que su caso será visto en la Comisión de Ética.