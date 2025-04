La congresista de Podemos Perú, Yorel Kira Alcarraz Agüero, se ausentó de sus funciones parlamentarias durante gran parte del mes de marzo, periodo en el que viajó a la India mientras el Congreso debatía temas clave en materia de extorsión y sicariato.

Su ausencia fue justificada inicialmente con una licencia por enfermedad desde el primero de marzo y, posteriormente, con una licencia personal, lo que generó cuestionamiento sobre el uso de estas herramientas legislativas para actividades fuera del país.

De acuerdo al reportaje de Cuarto Poder, el 6 de marzo, en la primera sesión del año, Alcarraz brilló por su ausencia. Minutos después, presentó una licencia por enfermedad que la excusaba. Aquel día, no participó de la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia.

De la licencia por enfermedad pasó a la “licencia personal”, la famosa LP, para ausentarse sin perder ni un solo sol de su sueldo. Tampoco participó en la votación de la moción de censura contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Según registros migratorios, Alcarraz salió del país el 9 de marzo y retornó el 28, acumulando 19 días de viaje durante los cuales no cumplió con su semana de representación ni asistió a las sesiones del Pleno. “De los 5 días de semana de representación, hay 2 días que ha recibido dinero, según el informe, y ella lo ha destinado para hacer turismo en el extranjero”, cuestionó Alejandro Rospigliosi, experto en temas parlamentarios.

En videos de las redes sociales, se puede observar bailando y disfrutando del viaje, dejando de lado sus funciones en el Perú. Además, de una experiencia en un camello. En fotografías, posa con una de las 7 maravillas del mundo moderno y otros lugares que no serían parte del curso.

A pesar de buscar su respuesta, la parlamentaria no dio declaraciones. “No te voy a dar nada, no te voy a hablar”, expresó molesta legisladora. Al no contar con una declaración clara, emitió un comunicado, en el que indicaba que el año pasado postuló y ganó una beca financiada por la embajada de la India para un curso de “Gestión de emprendimientos”, realizado del 12 al 25 de marzo.

Su estadía fuera del territorio peruano duró más que el mismo curso. El mes de marzo será recordado por la congresista Kira Alcarraz porque la blindaron en la Comisión de Ética ante la denuncia por presunto intercambio de favores y el cuestionado a la India, con documento engañoso.