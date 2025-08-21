El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, anunció que convocará al congresista Darwin Espinoza luego de que se revelara que asistió a un partido de fútbol en Quito, Ecuador, en lugar de cumplir con su participación en un debate importante en el pleno del Congreso.

El congresista acudió al estadio de Quito para presenciar el partido de Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

Elvis Vergara calificó esta conducta como “reprochable” y destacó que los legisladores deben dedicarse de manera exclusiva a sus funciones durante toda la semana, especialmente en las sesiones plenarias, que son la principal actividad de su labor.

Aunque Darwin Espinoza solicitó una licencia personal, Vergara aclaró que este tipo de permisos solo deberían otorgarse en casos urgentes, como cuestiones familiares o de salud, y no para asistir a eventos deportivos.

Además, aseguró que la investigación que realizará la Comisión de Ética será rápida e imparcial, comprometiéndose a un proceso justo para determinar las responsabilidades correspondientes.