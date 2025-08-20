El congresista José Luna Gálvez, portavoz de la bancada Podemos Perú, pidió que la Comisión de Economía priorice el debate y votación del proyecto de ley que autoriza el retiro de 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 21,400 soles, de los fondos de las AFP.
Durante la sesión, Luna Gálvez resaltó que miles de peruanos necesitan acceder a este dinero debido a la crisis económica y el alto desempleo que afecta al país.
El proyecto de ley 11331/2024-CR propone un retiro extraordinario sin las limitaciones de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, garantizando una pensión mínima para quienes cumplan los requisitos de jubilación.
El presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores, coincidió en que esta es una demanda ciudadana y destacó la urgencia de defender la economía social de mercado.
Luna Gálvez señaló que, pese a indicadores macroeconómicos positivos y altos precios internacionales del oro, el desempleo alcanza casi tres millones de personas, agravado por el cierre masivo de micro y pequeñas empresas debido a la inseguridad.
Por ello, el parlamentario enfatizó la importancia de aprobar el retiro para que los ciudadanos puedan enfrentar la crisis producto del desempleo y la violencia, y enfatizó la necesidad de reconectar a la población con la democracia y el modelo económico.
Actualmente, en el Congreso existen 19 proyectos que plantean un octavo retiro voluntario de los fondos de AFP.