El congresista José Luna Gálvez, portavoz de la bancada Podemos Perú, pidió que la Comisión de Economía priorice el debate y votación del proyecto de ley que autoriza el retiro de 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 21,400 soles, de los fondos de las AFP.

Durante la sesión, Luna Gálvez resaltó que miles de peruanos necesitan acceder a este dinero debido a la crisis económica y el alto desempleo que afecta al país.

El proyecto de ley 11331/2024-CR propone un retiro extraordinario sin las limitaciones de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, garantizando una pensión mínima para quienes cumplan los requisitos de jubilación .

El presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores, coincidió en que esta es una demanda ciudadana y destacó la urgencia de defender la economía social de mercado.

Luna Gálvez señaló que, pese a indicadores macroeconómicos positivos y altos precios internacionales del oro, el desempleo alcanza casi tres millones de personas, agravado por el cierre masivo de micro y pequeñas empresas debido a la inseguridad.

Por ello, el parlamentario enfatizó la importancia de aprobar el retiro para que los ciudadanos puedan enfrentar la crisis producto del desempleo y la violencia, y enfatizó la necesidad de reconectar a la población con la democracia y el modelo económico.

Actualmente, en el Congreso existen 19 proyectos que plantean un octavo retiro voluntario de los fondos de AFP.