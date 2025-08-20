Un taxista extranjero de 31 años, fue asesinado a balazos dentro de su vehículo en la avenida La Playa, en el distrito limeño de Ventanilla, en el Callao. Se trata de Alfonso Rafael Monroy,

Sus familiares indicaron a Américas Noticias, que el taxista recibió la llamada de una persona que lo citó para conversar, tras la cual fue encontrado muerto con dos impactos de bala en la cabeza.

La víctima, el menor de seis hermanos, había llegado al Perú hace más de cinco años y trabajaba como taxista para sostenerse y apoyar a su familia.

La madre de Alfonso Monroy mencionó que su hijo había tenido un accidente de tránsito con otro conductor el fin de semana anterior, un hecho que podría estar relacionado con el crimen.

La progenitora también indicó que Monroy salió de su casa tras recibir la llamada, siendo esa la última vez que lo vieron con vida.

Se conoció que La División de Investigación Criminal de Ventanilla está a cargo del caso en el que no hubo robo de objetos ni del vehículo.