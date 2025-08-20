El Tribunal Constitucional emitió un fallo este martes, en el que establece que, a partir de ahora, no podrá abrirse ninguna investigación contra el presidente de la República mientras se encuentre en funciones. Esta decisión beneficia directamente a Dina Boluarte, ya que todas las carpetas fiscales abiertas en su contra en los últimos meses quedarán suspendidas de forma inmediata.

Tras ello, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, afirmó que durante su gestión ha coincidido en diversas ocasiones con la presidenta Dina Boluarte y miembros del Ejecutivo. Sin embargo, aseguró que en ningún momento recibió presiones ni intentos de influencia para emitir una decisión favorable.

“En este año que llevo en la presidencia del Tribunal Constitucional he coincidido en varias oportunidades con la presidenta, el premier, diferentes ministros y nunca me han dicho nada respecto a como tenemos que votar o como votamos, hay un total respeto a nuestra autonomía. Yo no soy títere de nadie y actúo según mi consciencia”, declaró a Exitosa.

La presidenta del Tribunal Constitucional señaló que este fallo marcará un antes y un después en la historia del Perú, ya que no solo beneficiará a Dina Boluarte, sino que —según indicó— permitirá recuperar la institucionalidad de la figura presidencial, la cual se ha visto deteriorada en los últimos años.

Además, Pacheco rechazó rotundamente que la sentencia otorgue impunidad, como se ha señalado en las últimas horas.

“Es una sentencia histórica porque no solo es para Dina Boluarte, es para cualquiera que sea presidente de la República. La señora estará un año más o menos de un año y después vendrán otros presidentes y queremos que haya respeto a otros presidentes que no significa impunidad”, agregó.