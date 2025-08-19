Según el último Boletín de Eficacia del Gasto, elaborado por ComexPerú, entre enero y julio de este año, el Estado, mediante sus tres niveles de gobierno, ejecutó proyectos de inversión pública por S/29,198 millones, equivalente al 43.8% del presupuesto anual asignado para este objetivo.

Precisó que ese monto fue mayor en 7.5% más que en el mismo período del 2024.

Sin embargo, según ComexPerú, solo en julio, la inversión pública cayó 1.2% en comparación al mismo mes del año anterior.

En ese sentido, detalló que por nivel de gobierno, el Gobierno Nacional invirtió S/11,987 millones en los siete primeros siete meses del año, que fue mayor en 6.6% con respecto a similar periodo de 2024, con una ejecución del 48.6% del total.

Destacaron. En tanto, los gobiernos regionales (GORE) invirtieron S/7,113 millones en el referido período, registrando un crecimiento interanual del 7.9%, con una ejecución del 47.2%.

El Boletín de Eficacia de Gasto precisó que los gobiernos regionales de Arequipa, Junín y Moquegua lideraron la ejecución de la inversión pública con avances del 65.5%, 64.2% y 59.8%, respectivamente.

Mientras los que registraron las menores ejecuciones fueron Huánuco (27.8%), Callao (31.7%) y Áncash (32.2%).

Los gobiernos locales invirtieron S/10,098 millones entre enero y julio, registrando un incremento interanual del 8.5% y una ejecución del 37.5%.

En promedio, las municipalidades de Lima, Callao y Tacna lideraron la inversión en el periodo de estudio, con avances del 55.6%, 49.7% y 47.3%, respectivamente. Sin embargo, Madre de Dios (18.3%), Pasco (20.7%) y Junín (27.3%) ocuparon los últimos lugares.

Avances. El gremio empresarial refirió que a julio de 2025, orden público y seguridad se consolidó como el sector de mayor ejecución de inversión pública, con un avance del 63.9%, respecto a un presupuesto asignado de S/ 4,151 millones.

El Gobierno nacional concentró un 71% del total y lideró el ritmo de ejecución con un avance de 70.7%, seguido por los gobiernos regionales con un 48.8% y los locales con un 46.3%.

La mayor parte de los recursos han sido destinados a La Libertad, Lambayeque y Tumbes, con obras enfocadas a la reducción de delitos que afectan la seguridad ciudadana.