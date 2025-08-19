Los expresidentes Martín Vizcarra Cornejo y Ollanta Humala Tasso no están solos en el penal de Barbadillo.

Más bien han sido ´emparejados, según los criterios del Instituto Nacional Penitenciario, en un sector del presidio donde sus celdas son vecinas e, inclusive, comparten un área común que le permite socializar.

“Él comparte un área común con el expresidente Ollanta Humala. ¿Conversa con él? No hay mucho con quién conversar”, comentó Mario Vizcarra Cornejo en una entrevista en Exitosa.

Mario Vizcarra visitó a su hermano el jueves 14 de agosto, pocas horas después que el exmandatario fue internado en Barbadillo.

El último sábado 16 volvió a Barbadillo, esta vez acompañado de la esposa de Vizcarra y sus tres hijas. Todas ella viven en Lima.

Se dice que el INPE halló que existen ciertas afinidades entre Vizcarra y Humala y, de igual modo, entre Pedro Castillo y Alejandro Toledo. Estos últimos tienen celdas vecinas en un sector del penal algo alejado de la primera pareja.

“Aún no ha visto a Castillo. Es muy difícil, no creo que vaya a verlo”, dijo Mario Vizcarra luego de indicar que estaba lejos de su área.

EXCARCELACIÓN

Según los deseos de Mario Vizcarra, la permanencia del expresidente en Barbadillo “va a ser muy corto”, pues, dijo, pronto presentarían la apelación contra la prisión preventiva.

A su juicio, “evidentemente, hay razones poderosas para solicitar una pronta excarcelación de Martín Vizcarra”, según aseveró en la entrevista, sin tomar en cuenta la alta probabilidad de una eventual prisión preventiva.

El fiscal Germán Juárez Atoche estimó ayer, lunes, que dentro de tres o cuatro meses culminará el juicio oral contra el expresidente, es decir, antes de que venza el plazo de cinco meses de prisión preventiva.