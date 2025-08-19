La Comisión de Ética Parlamentaria eligió ayer tarde, casi por unanimidad, 9 votos a favor, cero en contra y 1 abstención, al cuestionado congresista Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular) como su titular.

La elección del controvertido legislador fue rechazado de inmediato por su propio partido político en un comunicado contundente difundido anoche.

Lo acompañan Alex Paredes Gonzales (Somos Perú) en la vicepresidencia; y Pasión Dávila Atanacio (Juntos por el Perú y Bloque Democrático Popular) como secretario.

Lo llamativo fue el respaldo de los legisladores de Alianza Para el Progreso y Fuerza Popular, principalmente, además de otras fuerzas de izquierda.

Renovación Popular y Avanza País no acreditaron representantes.

Vergara Mendoza presidirá también la poderosa comisión de Fiscalización y Controlaría.

Sobre Vergara pesa una denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Se le acusa, junto a otros legisladores, de conformar una red criminal parlamentaria que obtenía prebendas de Pedro Castillo a cambio de respaldo en el Congreso.

COMUNICADO

“El partido Acción Popular rechaza que el congresista Elvis Vergara presida la Comisión de Ética (...). Consideramos que esta responsabilidad debe recaer en un congresista que esté exento de cuestionamientos legales y éticos, para preservar la imagen del Parlamento y del propio partido”, así inicia el pronunciamiento.

En seguida aclara que esta decisión no ha sido consultada al partido y responde solo a la decisión de los integrantes de la bancada.

(...) Nuestra organización ha marcado distancia de las acciones y decisiones de la bancada mientras no se concrete la separación definitiva del congresista Raúl Doroteo Carbajo”, finaliza el documento.