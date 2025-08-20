Este martes, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que ha generado división en el panorama político nacional. El organismo declaró fundada la demanda presentada por el Ejecutivo, la cual suspende cualquier investigación contra Dina Boluarte hasta el término de su mandato.

Con esta decisión, las investigaciones fiscales que involucran a la presidenta en casos como el “Cofre Presidencial”, “Cirugías”, “Rolex”, entre otros, quedarán suspendidos hasta que finalice su mandato.

“El inicio del proceso penal contra el titular de la Presidencia de la República en ejercicio, se efectuará una vez culminado el antejuicio político ante el seno del Congreso de la República y luego de que se haya determinado ‘ha lugar la formación de causa’ y, además, se emita la ‘resolución acusatoria de contenido penal’”, señala el fallo.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, celebró el fallo del Tribunal Constitucional, señalando que este otorga una cierta inmunidad a la jefa de Estado hasta julio de 2026.

El titular del MTC señaló que, a partir de ahora, quienes intenten desestabilizar al gobierno quedarán en evidencia, ya que no podrán frenar los objetivos que el Ejecutivo se ha propuesto para lo que resta de su gestión.

“Felicito que esta interpretación ponga de manifiesto a quienes tienen algunos tipos de interés de distraer al gobierno de su objetivo que es la consolidación democrática del país y garantizar un proceso electoral limpio y transparente”, manifestó Sandoval.

Además, Sandoval calificó los casos ‘Rolex’ y ‘Cirugías’ como anécdotas, aludiendo a que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ya archivó varios de estos expedientes.

“El caso ‘Rolex’ ha sido archivado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y no es un delito, no lo iba a ser. El resto, como el ‘Cofre’ y la ‘Cirugía’, son anécdotas”, sostuvo el ministro.

