El Poder Ejecutivo autorizó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, a Bogotá, Colombia, del 20 al 22 de agosto de 2025.

Según la Resolución Suprema N° 169-2025-PCM publicada en el diario El Peruano, durante su estancia, el ministro representará a Dina Boluarte en la V Reunión de Presidentes de los Estados parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), que se realizará el 22 de agosto.

En este encuentro, los líderes de los ocho países amazónicos miembros del TCA buscarán definir orientaciones político-estratégicas para fortalecer la cooperación amazónica en los próximos años.

Antes de la reunión de presidentes, se llevará a cabo la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

La agenda preliminar incluye la presentación del informe de avances sobre la Declaración de Belém, la exposición del Observatorio Regional Amazónico (ORA) y la aprobación de la Declaración de Bogotá.

También se revisarán los productos y avances derivados de compromisos asumidos en la Declaración de Belém, adoptada en 2023, así como en las reuniones ordinarias ministeriales anteriores.