Este miércoles 20 de agosto, una persona murió y otra resultó herida tras el derrumbe de una casa sin bases firmes, en el asentamiento humano Los Rosales, en el distrito de Ancón.

El derrumbe ocurrió mientras las víctimas realizaban reparaciones en la base de la vivienda, cuando el terreno cedió y la estructura colapsó.

José Luis Salazar, jefe de la Oficina de Comunicaciones de Ancón, confirmó en RPP que el colapso de la vivienda dejó un fallecido y señaló que el herido fue trasladado de emergencia a un hospital de Puente Piedra.

Cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia y colaborar en las labores de rescate junto con policías, serenos y vecinos.

Trascendió que el hecho dejó a varios albañiles atrapados; lamentablemente el cuerpo sin vida de un obrero, fue rescatado por bomberos y personal de la municipalidad.

Defensa Civil evaluará la vivienda afectada para determinar si es necesaria su demolición total.

Aunque el derrumbe no causó daños en otras casas, existe riesgo para una vivienda cercana ubicada metros más abajo. Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de las víctimas.