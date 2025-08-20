Foto: Captura América Noticias
La tranquilidad de los vecinos de Carabayllo se vio interrumpida tras la detonación de un artefacto explosivo en el cementerio municipal San Lázaro, provocando la destrucción de al menos cuatro nichos y daños en varias lápidas cercanas.

El ataque ocurrió en una zona alta del camposanto, donde los responsables ingresaron sigilosamente, colocaron el explosivo y huyeron antes de la explosión, dejando restos expuestos y causando preocupación en los vecinos.

La Policía acordonó la zona y realiza las investigaciones del hecho. El área afectada quedó restringida.

Los vecinos señalaron a través de América Noticias que se encuentran atemorizados ante este hecho insólito por tratarse de un hecho de violencia en un cementerio, por lo que solicitan mayor vigilancia policial y apoyo municipal.

Asimismo, efectivos de la Policía Nacional del Perú vienen revisando las cámaras de seguridad.

