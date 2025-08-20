La tranquilidad de los vecinos de Carabayllo se vio interrumpida tras la detonación de un artefacto explosivo en el cementerio municipal San Lázaro, provocando la destrucción de al menos cuatro nichos y daños en varias lápidas cercanas.

El ataque ocurrió en una zona alta del camposanto, donde los responsables ingresaron sigilosamente, colocaron el explosivo y huyeron antes de la explosión, dejando restos expuestos y causando preocupación en los vecinos.

La Policía acordonó la zona y realiza las investigaciones del hecho. El área afectada quedó restringida.

Los vecinos señalaron a través de América Noticias que se encuentran atemorizados ante este hecho insólito por tratarse de un hecho de violencia en un cementerio, por lo que solicitan mayor vigilancia policial y apoyo municipal.

Asimismo, efectivos de la Policía Nacional del Perú vienen revisando las cámaras de seguridad.