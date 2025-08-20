El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aseguró que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la demanda competencial del Poder Ejecutivo ordena las investigaciones relacionadas con el presidente conforme a lo establecido en la Constitución.

Juan Carlos Castro destacó que el TC ha aclarado las causales para acusar a un presidente, evitando que se dañe la figura presidencial y que se realicen diligencias fuera del marco legal mientras el mandatario esté en funciones.

“Lo que ha hecho el TC es ordenar lo que se ha ido desvirtuando en el camino, tenemos la Constitución que es ley de leyes que pone en claro las causales por las cuales puede ser acusado un presidente en el artículo 117. El TC ha ordenado las cosas para que la figura presidencial no sea mellada”, dijo en Radio Nacional.

El ministro señaló que, aunque la Fiscalía debe realizar su trabajo, las investigaciones contra el presidente deben suspenderse hasta que termine su mandato, tal como establece el fallo.

Además, Juan Carlos Castro criticó que se hayan presentado denuncias que llegaron al Congreso y fueron archivadas. Enfatizó que no se puede permitir que la presidencia se vea vulnerada por acusaciones sin sustento que distraigan al jefe de Estado.

Nuevas áreas marinas protegidas

Por otro lado, el ministro informó que su sector evalúa crear dos nuevas áreas marinas protegidas, lo que permitiría que Perú supere el compromiso internacional del 10% de protección del territorio marino, llegando al 12%.

Actualmente, el país cuenta con alrededor del 7.5% de sus áreas marinas protegidas, beneficiando a comunidades locales como pescadores artesanales que dependen de estas reservas para su sustento.