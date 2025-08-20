Tras detectarse una fuga de gas licuado de petróleo (GLP) en un grifo del distrito de La Victoria, Osinergmin calificó la situación como un “incumplimiento muy crítico” que representaba un alto riesgo para la seguridad pública, por lo que ordenó el cierre preventivo inmediato del establecimiento.

El organismo precisó que se activó un plan de contingencia, bloqueando calles cercanas para evitar accidentes y limitar el ingreso de vehículos.

La fuga fue descubierta durante un megaoperativo simultáneo en ocho estaciones de servicio de La Victoria, donde se verificó el funcionamiento de equipos, condiciones de almacenamiento y protocolos de seguridad.

La inspección permitió identificar la fuga en una etapa temprana, evitando un posible incendio o explosión que podría haber sido provocado por una chispa.

Según un reporte de canal N, el grifo permanecerá clausurado hasta corregir las irregularidades detectadas. Osinergmin advirtió sobre la falta de mantenimiento preventivo en algunos establecimientos y enfatizó la importancia de aplicar planes constantes de seguridad.