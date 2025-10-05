Sporting Cristal sufrió una dura derrota por 3-2 ante ADT en Tarma, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, y desperdició la posibilidad de recortar distancia con Universitario de Deportes, líder del campeonato.

El equipo local se adelantó a los 14 minutos con gol del uruguayo Mauro Da Luz , quien aprovechó un rebote del arquero rimense Diego Enríquez.

Pese al golpe, Cristal reaccionó y volteó el marcador antes del descanso con tantos de Santiago González (38’) y Leandro Sosa (45+1’) . Hasta quí, los rimense estaban ganando 2-1.

Sin embargo, en la segunda mitad del encuentro, ADT tomó nuevamente el control y, con un inspirado Da Luz, logró la remontada definitiva gracias a dos goles consecutivos del atacante charrúa a los 71 y 73 minutos, sellando así la derrota celeste.

Con este resultado, ADT suma 20 puntos y se ubica tercero en la tabla, mientras que Sporting Cristal queda cuarto con 19 unidades, alejándose de la lucha directa por el liderato del Torneo Clausura.