La tradicional procesión del Señor de los Milagros inició este sábado 4 de octubre con miles de fieles acompañando la salida de la imagen del Cristo Moreno desde la iglesia de Las Nazarenas. Sin embargo, el fervor religioso se vio interrumpido por un incidente que alarmó a los devotos, cuando el anda estuvo a punto de caer durante su levantamiento.

Según informó Canal N, el percance se produjo porque la orden de movimiento no fue acatada de manera simultánea por los miembros de la Hermandad, l o que provocó que la pesada estructura se inclinara peligrosamente.

Afortunadamente, los cargadores lograron estabilizar el anda a tiempo, evitando daños a la imagen sagrada.

El momento generó gritos y preocupación entre los asistentes, quienes presenciaron con asombro la escena. Varios de ellos grabaron el suceso, que rápidamente se difundió en redes sociales.

La jornada marcó el inicio de las seis procesiones que realizará el Cristo de Pachacamilla en octubre y noviembre. Este año, la imagen incluirá un recorrido extraordinario al Callao, después de 22 años, como parte de las celebraciones religiosas.