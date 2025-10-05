La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) inició este sábado 4 de octubre su proceso de admisión 2026-I, recibiendo a 9,365 postulantes que buscan una de las 2,771 vacantes disponibles.

En esta primera jornada participaron jóvenes de las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, y de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, quienes compitieron por 1,263 plazas.

Desde tempranas horas, la rectora Jeri Ramón supervisó el ingreso de los postulantes y recorrió diversas facultades acompañada por las autoridades universitarias.

El examen, de 100 preguntas, fue desarrollado bajo estrictas medidas de seguridad y dividido en tres secciones: conocimientos, habilidades y una prueba actitudinal, esta última implementada por segundo año consecutivo para evaluar la dimensión humana de los aspirantes. El ingreso será determinado por orden de mérito, garantizando un proceso transparente.

La UNMSM informó que 341 postulantes accedieron a la exoneración del pago de inscripción, mientras que 22 jóvenes con discapacidad participaron en igualdad de condiciones. Las pruebas se realizan en la Ciudad Universitaria, con ingreso controlado entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m.

El proceso de admisión continuará los días 5, 11 y 12 de octubre , con las evaluaciones correspondientes a las áreas de Ciencias Básicas, Ingeniería y Ciencias de la Salud, incluyendo Medicina Humana.

RESULTADOS

Los resultados podrán consultarse en la plataforma oficial Admisión 2026-I San Marcos: AQUÍ .

Fechas del examen de admisión

Domingo 5 de octubre:

Área B: Ciencias Básicas

Área C: Ingeniería

Sábado 11 de octubre:

Área A: Ciencias de la Salud - (excepto Medicina Humana)

Domingo 12 de octubre:

Área A: Ciencias de la Salud - EP Medicina Humana