Si bien la amenaza a una periodista por parte de la congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú) no se abordará en la sesión de mañana de la Comisión de Ética del Parlamento, sí será incorporado en la agenda de una próxima sesión.

Así lo indicó la integrante de dicha comisión Auristela Obando (Fuerza Popular). La legisladora adelantó que si el caso amerita una sanción, esta será aplicada.

“Tenemos que estudiarlo bien y si esto acarrea una sanción será lógica e inmediatamente impuesta”, indicó a Correo.

Alcarraz amenazó con “estampar en la pared” a una periodista de Willax que le preguntó por la contratación de la pareja sentimental de su hijo en su despacho. “No estoy alterada, por eso es que todavía sigues viva”, sostuvo la iracunda parlamentaria a la periodista.

