La Comisión de Mujer y Familia del Congreso aprobó, con nueve votos a favor y uno en contra, el dictamen del Proyecto de Ley 8731/2024-CR, presentado por la bancada de Renovación Popular a iniciativa de la congresista Milagros Jáuregui.
La propuesta plantea una nueva Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, modificando la denominación de “igualdad de género” por “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”.
El proyecto busca aplicar este principio de igualdad exclusivamente a mujeres y hombres, en línea con la intención original de la Ley 28983 de 2007. Además, reemplaza el “enfoque transversal de género” por el “enfoque transversal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” en todas las instituciones públicas.
La iniciativa también dispone que jueces y fiscales reciban capacitaciones en este nuevo enfoque, las cuales no podrán ser impartidas por ONG que mantengan litigios contra el Estado peruano en instancias nacionales o internacionales.
Otro cambio relevante es la sustitución del término “educación sexual integral” por “educación sexual científica, biológica, ética y con valores”, destacando el derecho de los padres a participar en la formación de sus hijos.
Según la congresista Jáuregui, la medida busca retomar el espíritu original de la ley aprobada en 2007 y “restablecer la sensatez” en el marco jurídico nacional. El dictamen pasará ahora al Pleno del Congreso para su debate y eventual aprobación.
