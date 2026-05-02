La Policía ecuatoriana, en coordinación con la Interpol, extraditó a un hombre de nacionalidad peruana que es requerido por la Justicia de su país por el delito de homicidio, informó este viernes la institución.

El hombre, identificado como Julio N., tenía vigente una alerta roja de Interpol y está supuestamente “vinculado a un hecho violento ocurrido en Perú, donde una persona fue hallada sin vida al interior de un vehículo tras un tiroteo, configurándose el presunto delito de homicidio”, señaló la Policía de Ecuador.

El sospechoso fue localizado en el municipio de Santo Domingo de Los Tsáchilas y posteriormente fue detenido en Quito, la capital del país.

La institución indicó que tras la captura se activaron los mecanismos de cooperación policial internacional, “lo que permitió su entrega a las autoridades peruanas para continuar con el proceso legal correspondiente”.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, que fueron denominadas como “terroristas” y a las que se le atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años.

Pese a esa declaración, Ecuador cerró 2025 como el año más violento, al contabilizar un récord de 9.269 homicidios.