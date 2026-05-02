La histórica Plaza Manco Cápac será reinaugurada este 30 de abril tras permanecer cerrada por más de un año debido al deterioro de su infraestructura.

La obra, ejecutada por la Municipalidad de La Victoria, demandó una inversión superior al millón de soles y contempló la recuperación integral del espacio público.

Los trabajos incluyeron la instalación de un moderno sistema de iluminación para reforzar la seguridad y permitir el uso nocturno, así como el mantenimiento de la pileta ornamental, la rehabilitación de áreas verdes y la mejora del mobiliario urbano y veredas, con el fin de optimizar el tránsito peatonal en la zona.

Inaugurada en 1921 durante el gobierno de Augusto B. Leguía , la plaza es un espacio emblemático que alberga una estatua donada por la comunidad japonesa, símbolo del vínculo histórico entre ambos países.

Como parte de la reapertura, se desarrollará una jornada cultural que incluirá una exposición fotográfica, una feria nikkei y presentaciones artísticas.