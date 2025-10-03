Los clasicos son para ganarlos y así lo entendió el FBC Melgar que venció 2-0 a Cienciano, partido de la fecha 12 del Torneo Clausura que se jugó en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa).

Partido fue reñido en el mediocampo. Foto: Omar Cruz/GEC.

El recién ingresado Jhonny Vidales (48′) de cabeza y Nicolás Quagliata (66′) anotaron los goles que le dieron tres puntos importantes al cuadro rojinegro. Las anotaciones llegaron en el segundo tiempo para la felicidad de los aficionados que llegaron a las graderías del coloso agustino.

Melgar recupera el camino en el Torneo Clausura. Foto: Omar Cruz/GEC.

El primer tiempo fue aburrido, con pocas ocasiones de gol. Al minutos 11 apareció por derecha Matias Lazo, su remate fue controlado por el arquero Ignacio Barrios. Mientras, la visita asustó al minuto 37 en un contragolpe que agarró mal parada a ña defensa rojinegra.

Matias Lazo fue importante por la banda derecha. Foto: Omar Cruz/GEC.

Juan Reynoso volvió a insistir con Nicolas Quagliata como el nexo con la línea ofensiva. No ha tenido el acompañamiento de Jhamir D’Arrigo ni Lautaro Guzmán. Bernardo Cuesta solo en el frente de ataque.

Entrenador Juan Reynoso dando indicaciones desde la zona técnica. Foto: Omar Cruz/GEC.

NÚMEROS

Melgar sumó 17 puntos en el Torneo Clausura y comienza a avanzar en la tabla. En el acumulado llegó a 48 unidades y busca llegar a los primeros lugares.

Mientras, Cienciano se quedó con 15 puntos en el Clausura y 38 unidades en el acumulado.

HOMENAJE

Minutos antes de comenzar el encuentro, Bernardo Cuesta fue homenajeado por la institución rojinegra por acumular 400 partidos con la camiseta del Dominó. Lleva 193 goles en Melgar y máximo artillero en el ámbito profesional.