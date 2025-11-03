El Torneo Clausura terminó para FBC Melgar y también la temporada 2025, que ha dejado un sabor amargo en la fecha 17 con un empate sobre el final del encuentro. Queda el análisis de la campaña del equipo, en especial cuando Juan Reynoso toma las riendas del equipo.

Juan Reynoso llegó a Melgar en agosto, dirigió en 12 encuentros, con un saldo de 5 victorias, 5 empates y 2 derrotas. No le alcanzó para pelear por un cupo a la Copa Libertadores del 2026 y la Copa Sudamericana es el consuelo.

El equipo rojinegro no jugará en las últimas dos fechas del campeonato, en la tabla del acumulado sumó 56 puntos en 37 encuentros y se ubica en la quinta posición. Mientras, Sporting Cristal, que se encuentra en el cuarto casillero lleva 57 puntos en 35 partidos.

PLANES

El asistente técnico rojinegro, Pablo Zegarra, adelantó que el comando técnico continuará en el 2026. “En principio tenemos contrato. En estos pocos meses, hemos visto un crecimiento importante y ante ello, siempre todo es mejorable”, señaló.