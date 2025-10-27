FBC Melgar se despidió de sus hinchas hasta el 2026 en el estadio Monumental de la UNSA con un triunfo 2-0 sobre Sport Huancayo, partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura.
Bernardo Cuesta (37′) y Alec Deneumostier (54′) anotaron los goles del triunfo y sumar tres puntos más en el Clausura y en el acumulado, a la espera que sean suficientes para quedar entre los cuatro primeros y tentar la posibilidad de un cupo a la Copa Libertadores.
Melgar aprovechó la ventaja numérica en gran parte del encuentro, cuando el árbitro Víctor Cori expulsó a Hugo Ángeles, cuando se jugaba el minuto 21, por una agresión al capitán rojinegro, Bernardo Cuesta.
El equipo dirigido por Juan Reynoso no apretó el acelerador y buscó los momentos exactos para ponerse en ventaja y aumentar la misma. La visita se vio disminuido al verse en inferioridad numérica en el campo de juego.
El próximo rival de Melgar será Alianza Lima, en condición de visita. Será el último partido de la temporada, considerando que descansa en la fecha 18 y debía jugar con Binacional en la jornada 19.
Con esta victoria, Melgar suma 24 puntos en el Torneo Clausura. Mientras, en el acumulado tiene 55 unidades y se ubica temporalmente en el cuarto lugar, superando a Sporting Cristal.
Mientras, Sport Huancayo se quedó con 15 puntos en el Clausura y 45 en el acumulado, con la esperanza de llegar a Copa Sudamericana.