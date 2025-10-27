FBC Melgar se despidió de sus hinchas hasta el 2026 en el estadio Monumental de la UNSA con un triunfo 2-0 sobre Sport Huancayo, partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura.

Bernardo Cuesta (37′) y Alec Deneumostier (54′) anotaron los goles del triunfo y sumar tres puntos más en el Clausura y en el acumulado, a la espera que sean suficientes para quedar entre los cuatro primeros y tentar la posibilidad de un cupo a la Copa Libertadores.

Bernardo Cuesta anotó el tercer gol en el año. Foto: Omar Cruz/GEC.

Melgar aprovechó la ventaja numérica en gran parte del encuentro, cuando el árbitro Víctor Cori expulsó a Hugo Ángeles, cuando se jugaba el minuto 21, por una agresión al capitán rojinegro, Bernardo Cuesta.

El equipo dirigido por Juan Reynoso no apretó el acelerador y buscó los momentos exactos para ponerse en ventaja y aumentar la misma. La visita se vio disminuido al verse en inferioridad numérica en el campo de juego.

Horacio Orzán firme en la marca. Foto: Omar Cruz/GEC.

RESTO

El próximo rival de Melgar será Alianza Lima, en condición de visita. Será el último partido de la temporada, considerando que descansa en la fecha 18 y debía jugar con Binacional en la jornada 19.

El juego aéreo fue aprovechado por Melgar. Foto: Omar Cruz/GEC.

Con esta victoria, Melgar suma 24 puntos en el Torneo Clausura. Mientras, en el acumulado tiene 55 unidades y se ubica temporalmente en el cuarto lugar, superando a Sporting Cristal.

Mientras, Sport Huancayo se quedó con 15 puntos en el Clausura y 45 en el acumulado, con la esperanza de llegar a Copa Sudamericana.