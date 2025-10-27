Edison Flores no atravesó su mejor temporada con Universitario de Deportes; sin embargo, tuvo un papel decisivo en la obtención del tricampeonato.

El delantero recordó que, desde que llegó, la “U” siempre ha campeonado: “Desde que vine lo hemos ganado todo la verdad. Fue una gran decisión poder venir y ahora hemos obtenido un tricampeonato histórico para nosotros, ahora nadie puede decir que no somos los mejores de este campeonato. Nos llevamos (el título) con justa razón”.

“Historia y un buen grupo. Han habido pocos cambios, se ha mantenido la base y el grupo se ha mantenido fuerte. Creo que ha habido una campaña en la que ya se veía que nuestro título ya estaba, pero gracias a Dios tengo un equipo muy fuerte mentalmente que supo luchar cada partido como si fuera una final”, agregó.

¡Universitario hace historia!: La ‘U’ se corona tricampeón del fútbol peruano tras vencer a ADT

Universitario de Deportes se consagró tricampeón del fútbol peruano al vencer 2-1 a ADT de Tarma en un encuentro decisivo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

El conjunto dirigido por Jorge Fossati logró remontar el marcador gracias a los goles de Alex Valera y Matías Di Benedetto, sellando así una campaña exitosa que culminó con una nueva estrella en su palmarés.

El equipo mostró un desempeño regular durante todo el año, consolidando su rendimiento tras el retorno de Jorge Fossati al banquillo. Pese a la salida de Fabián Bustos al inicio de temporada, la “U” recuperó su solidez táctica y mantuvo el nivel competitivo que la llevó a lo más alto del campeonato.

A través de sus redes sociales, el club celebró el nuevo título con un mensaje para sus hinchas: “¡La crema ya salió campeón!”, se lee en su cuenta de Twitter, reflejando la alegría de la afición por el logro obtenido.

Con este nuevo campeonato, Universitario alcanza su segundo tricampeonato nacional, hazaña que solo había conseguido anteriormente entre 1998 y 2000.

En total, el cuadro crema suma 29 títulos en la historia del fútbol peruano, reafirmando su posición como uno de los clubes más exitosos y emblemáticos del país.



