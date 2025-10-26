Universitario de Deportes se consagró tricampeón del fútbol peruano al vencer 2-1 a ADT de Tarma en un encuentro decisivo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

El conjunto dirigido por Jorge Fossati logró remontar el marcador gracias a los goles de Alex Valera y Matías Di Benedetto, sellando así una campaña exitosa que culminó con una nueva estrella en su palmarés.

Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

El triunfo fue clave para los merengues, que llegaban con la obligación de ganar luego de la victoria de Cusco FC sobre Atlético Grau. Con este resultado, Universitario aseguró el Clausura y revalidó su dominio en el fútbol local, completando una temporada en la que también se adjudicó el Torneo Apertura.

Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

El equipo mostró un desempeño regular durante todo el año, consolidando su rendimiento tras el retorno de Jorge Fossati al banquillo. Pese a la salida de Fabián Bustos al inicio de temporada, la “U” recuperó su solidez táctica y mantuvo el nivel competitivo que la llevó a lo más alto del campeonato.

Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

A través de sus redes sociales, el club celebró el nuevo título con un mensaje para sus hinchas: “¡La crema ya salió campeón!”, se lee en su cuenta de Twitter, reflejando la alegría de la afición por el logro obtenido.

Con este nuevo campeonato, Universitario alcanza su segundo tricampeonato nacional, hazaña que solo había conseguido anteriormente entre 1998 y 2000.

Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

En total, el cuadro crema suma 29 títulos en la historia del fútbol peruano, reafirmando su posición como uno de los clubes más exitosos y emblemáticos del país.

Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Foto: Fernando Sangama / @photo.gec