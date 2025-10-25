El nadador piurano Baruc Reque Alburqueque participa en la World Series de Para Natación 2025, representando al Perú en las pruebas de 50, 100 y 200 metros libre, además de 50 metros espalda, reafirmando su compromiso y talento en el alto rendimiento.

Este certamen internacional congrega a 16 países y marca el debut histórico de Lima como sede de la Gran Final de la Serie Mundial, reuniendo a los mejores para nadadores del planeta, en la última competencia del calendario 2025.

PUEDES VER: Delegación piurana logra segundo lugar en los Juegos Deportivos Nacionales

PROMESA

Después de esta participación, Baruc Reque, se trasladará a Chile para representar nuevamente al país en los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles, consolidándose como una de las promesas más destacadas de la natación peruana.

Con esta competencia, el Perú vuelve a posicionarse como un referente en la organización de eventos deportivos de talla mundial, reforzando su compromiso con la inclusión, el deporte adaptado y la promoción del talento nacional.