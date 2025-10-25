Baruc Reque destaca en la selección peruana que tomará parte en torneo mundial.
Baruc Reque destaca en la selección peruana que tomará parte en torneo mundial.

El nadador piurano Baruc Reque Alburqueque participa en la World Series de Para Natación 2025, representando al Perú en las pruebas de 50, 100 y 200 metros libre, además de 50 metros espalda, reafirmando su compromiso y en el alto rendimiento.

Este certamen internacional congrega a 16 países y marca el debut histórico de Lima como sede de la Gran Final de la Serie Mundial, reuniendo a los mejores para nadadores del planeta, en la última competencia del calendario 2025.

PUEDES VER:

PROMESA

Después de esta participación, Baruc Reque, se trasladará a Chile para representar nuevamente al país en los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles, consolidándose como una de las promesas más destacadas de la natación peruana.

Con esta competencia, el Perú vuelve a posicionarse como un referente en la organización de eventos deportivos de talla mundial, reforzando su compromiso con la inclusión, el deporte adaptado y la promoción del talento nacional.

TAGS RELACIONADOS