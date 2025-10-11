La delegación piurana logró un meritorio segundo lugar en los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2025, realizados en Lima, logrando cosechar 22 medallas: 10 de oro, 3 de plata y 9 de bronce, dejando en alto el nombre del norte y reafirmando su potencial deportivo.

Participaron más de 2 mil deportistas de 21 regiones del país, que incluyó ocho disciplinas y cuatro deportes, donde los piuranos demostraron ser competitivos en todas las competencias y se codearon con deportistas de todo el Perú.

PUEDES VER: Judocas de Paita rumbo al Mundial, Gran Prix y Open Panamericano 2025

MEDALLEROS

Fue la disciplina de Judo la que acaparó más medallas en estos juegos, con 6 medallas de oro, 2 de plata y 5 de bronce, consolidándose como potencia nacional en esta disciplina.

Aquí destacaron con preseas doradas Akisa Castillo, Leticia Saavedra, Sebastián Benites, Ángelo Juárez, Jhon Collazos y Yeidy Navarro (estos últimos clasificados a los Panamericanos y al Mundial Júnior), que fueron a esa cita con su entrenador, el sensei Kenji Castillo.

Mientras que en el deporte ciencia del Ajedrez, Garry Hernández se consagró campeón nacional. Él pertenece al Club Bobby Fischer de Piura, que se siente orgulloso de su entrenador, que a sus 20 años de edad, viene logrando triunfos notables para la ciudad de Piura, está vez un Campeonato Nacional.

Asimismo, cabe resaltar la gran proeza de Eduardo Rentería en la disciplina de atletismo, quien ganó los 100 metros planos con un tiempo de 11´17´´, cosechando medalla de oro.