De Paita para el mundo. Los deportistas Drayan Navarro y Jhon Collazos, del club Intipa Churin Paita, viajaron rumbo al Mundial de Judo. Ellos integran el seleccionado nacional que participará además del Gran Prix y Open Panamericano Lima 2025, a llevarse a cabo a partir de hoy 5 al 8 de octubre en el coliseo Eduardo Dibos.
Ellos partieron junto a su entrenador, el sensei Kenji Castillo Chuna, y a las asistentes Raiza Castillo Guerrero y Elka Guerrero, esperando dejar en alto el nombre de Paita.
DESTACADOS
“Vamos con la bendición de Dios, siempre adelante a pesar de las adversidades, Dios nos protege y pone en alto. Nuestros seleccionados se han preparado duro para dejar en alto a nuestra Región y a Paita, cuna de los judocas nacionales”, dijo el entrenador antes de partir.
El deportista Jhon Collazos es campeón nacional Cadetes 2024 y 2025, además campeón de los Juegos Deportivos Nacionales del IPD Lima 2025. El año pasado participó en el mundial juvenil Lima 2024 y este año fue seleccionado en el Panamericano Lima 2025.
Mientras Yeidy Navarro es campeón nacional Cadetes 2024 y campeón en los Juegos Deportivos Nacionales del IPD Lima 2025, que se realizaron recientemente..
PIURA CAMPEÓN
Cabe resaltar que Kenji Castillo fue como entrenador de la selección de Piura a los Juegos Deportivos Nacionales, donde se coronaron campeón en esta disciplina al obtener 13 medallas, 6 de oro, 2 de plata y 5 de bronce.
Los medallistas dorados fueron: Akisa Castillo Pérez, Leticia Saavedra Bobadilla, Yeidy Navarro Múñoz, Ángelo Juárez Guerrero, Sebastián Benites Jacinto y Jhon Collazos Chávez.
Mientras Emily Juárez Guerrero y Brandon Panta Valdiviezo con medallas de Plata y Mel Alburqueque Prado, Tatiana García Abad, Shany Tezén Montero, Emerson Vásquez Calle y Miguel García Valdiviezo (medallistas de bronce).
“Nuestro agradecimiento al Gobierno Regional por el gran apoyo a la delegación piurana, a José Quilcate y a Elmer Rivera (IPD)”, dijo Kenji Csstillo..