La selección peruana volvió a brillar en el atletismo y esta vez consiguió 11 medallas, 5 clasificaciones al Mundial U20 Oregon y romper 5 récords nacionales, tras participar en el Campeonato Sudamericano U20, realizado del 31 de octubre al 2 de noviembre en la Videna IPD.

Es así que Giancarlo Bravo logró la medalla de oro en la prueba de los 800 metros planos varones, con un tiempo de 1 min 50 s 86 c, por delante del brasileño Carlos Lara (1:51.64) y Javon Roberts de Guyana (1:51.98).

“Muy feliz de haber representado al Perú y por ganar la medalla de oro. Es mi tercera presea sudamericana. El año pasado logré dos en Argentina, en los 800 y en los 1500 metros. Ahora me sigo preparando con el apoyo del PAD del IPD para los Juegos Bolivarianos y estoy seguro de que voy a clasificar al Mundial de Oregon”, expresó Bravo, arequipeño de 16 años.

Además, se obtuvo 3 medallas de oro, 5 de plata y 3 de bronce, por lo que la delegación se ubicó en el quinto lugar por equipos con 138 puntos, 65 en damas y 73 en varones.

Por su parte, Kimberly Flores (lanzamiento de jabalina), José Ccoscco (5 mil metros marcha atlética varones), Mariano Fiol (100 metros varones), Cayetana Chirinos (100 metros damas) y Lourdes Vega (5 mil metros marcha atlética damas), alcanzaron la clasificación al Mundial U20 de Oregon 2026.

Asimismo, se tuvo nuevos récords nacionales por Mariano Fiol (100 metros con 10 s 46 c), Cayetana Chirinos (100 metros con 11 s 75 c), José Ccoscco (5 mil metros marcha atlética con 20 min 12 s 69 c), Kimberly Flores (lanzamiento de jabalina con 50 m 01 c) y el equipo de Posta 4x100 damas compuesto por Catalina Yzaga, Cayetana Chirinos, Mafer Fernández y Romina Fiol con 46 s 78 c.

En suma, participaron 299 atletas; 144 damas y 155 varones de Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Guyana, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Surinam.