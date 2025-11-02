El huancaíno Omar Pecho Salazar regresó a la ciudad con un nuevo logro deportivo: su bicampeonato sudamericano de kickboxing, obtenido tras derrotar a rivales de Ecuador y Chile. El deportista expresó su orgullo por representar a la región. “Estoy muy feliz de todo el trabajo realizado, gracias a Dios dieron sus frutos. Orgulloso de ser huancaíno y de haber traído la medalla de oro para Huancayo y para Perú”, declaró.

Pecho explicó que esta nueva victoria tuvo mayores exigencias debido a los cambios en la normativa internacional del deporte. “La primera vez que participé el kickboxing no estaba en el sistema olímpico; hoy en día, al entrar, cambiaba muchas cosas como el tema de la puntuación”, señaló. En la final, enfrentó un combate complejo ante Chile. “Él tenía un biotipo bastante largo con el que mantenía la pelea a distancia, pero pudimos sacar adelante la pelea con los consejos de mi entrenador”, afirmó.

El bicampeón resaltó que uno de sus mayores puntos a favor fue la resistencia física adquirida en la altura. “Nuestro fuerte fue el oxígeno, ya que Huancayo está a 3,500 metros sobre el nivel del mar”, comentó. También recalcó la importancia de la técnica que caracteriza a los peleadores huancaínos, basada en golpes de corta distancia dirigidos a partes blandas para mermar al oponente.

“Este es un inicio para que las autoridades y las empresas volteen a ver este deporte”, afirmó. Contó que muchos jóvenes se están sumando a las escuelas locales y que el nuevo sistema olímpico abre mayores oportunidades competitivas. A futuro, el bicampeón sueña con formar nuevos talentos.