A sus 16 años, Giancarlo Bravo Banda, estudiante del colegio Lord Byron, lleva tres medallas de oro en torneos internacionales, la última la consiguió el domingo al obtener el primer lugar en la prueba de 800 metros planos del Campeonato Sudamericano U-20.

La carrera empezó liderada por los dos representantes de Guyana, sin embargo, al completar la primera vuelta al estadio, Bravo Banda tomó la delantera y no la volvió a soltar hasta cruzar la línea de meta para el festejo del público peruano asistente.

El tiempo registrado por el peruano fue de 1 minuto 50.86 segundos, seguido de Carlos Eduardo Lara Domingos (Brasil) con 1 minuto 51.64 segundos, y en la tercera ubicación Javon Roberts (Guyana) con 1 minuto 51.98 segundos.

Tras conseguir este logro, el atleta mistiano ahora enfocará su mirada en los Juegos Deportivos Escolares, competencia que se desarrolla esta semana en la ciudad de Lima y donde Bravo Banda participará en la categoría ‘C’ representando a la macrorregión sur.

LOGROS

Este año consagra a una promesa del atletismo peruano, con esfuerzo y dedicación, el atleta arequipeño sumó su tercera presea dorada en torneos internacionales. La primera la obtuvo en el Campeonato Iberoamericano U-18 que se realizó en Asunción (Paraguay).

En aquella competición realizada en julio, el deportista no solo obtuvo la medalla de oro en los 800 metros planos, sino también marcó un nuevo récord nacional en la categoría, con 1 minuto y 50.11 segundos.

La segunda medalla de oro llegó hace menos de un mes en el Campeonato Panamericano U-20 realizado en el Bogotá (Colombia), en su prueba preferida, el mistiano marcó un tiempo de 1 minuto y 53.15 segundos.