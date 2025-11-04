Este sábado 8 de noviembre el corredor arequipeño José Manuel Quispe, disputará la gran final del circuito mundial Merrell Skyrunner World Series, a realizarse en España, tras haber quedado entre los 20 mejores del ranking.

Integrante del CIVA Endurance Club, el arequipeño ha enfrentado a seis carreras del circuito en lo que va del año, por lo que se ubicó en el séptimo lugar con 384 puntos. Por ello, confirmó su presencia en La Marató dels Dements en la Sierra de Espadán, en la provincia de Castellón, España.

Esta competencia tiene 42 kilómetros de recorrido con más de 3800 metros de desnivel positivo, y para José Manuel no hay imposibles, ya que busca superar el octavo puesto que consiguió en el ranking final del Merrell Skyrunner World Series 2024.

“He disfrutado mucho esta temporada conociendo diferentes países, culturas y corredores. El trabajo ya está hecho, así que vamos a dejarlo todo en esta final en España”, sentenció el atleta de 37 años.

TRAZO

José Manuel Quispe quedó en 2do lugar en Andes Mountain Skyrace (34k), Chile; 3er lugar en Corendon Tahtali Run to Sky (27K), Turquía; 9no lugar en Monte Zerbion Skyrace (22k), Italia; 3er lugar en Ibarra Sky Race (22k), Ecuador; 1er lugar en Cordillera Blanca Sky Race (23K), Perú; y 8avo lugar en Gorbeia Suizen (32K), España.