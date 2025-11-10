Con cerca de 3 mil 500 personas incrustas, el segundo reto de la carrera pedestre “Desafío Arequipa” se realizó el domingo teniendo como punto de inicio y llegada el Palacio Metropolitano de Bellas Artes de Arequipa.

Glinio Medina, ganador de la carrera de 21K varones, contó que empezó en el fondismo a la edad escolar, con 13 años, sin embargo, por motivos de estudio y trabajo tuvo que dejar la actividad deportiva. “Ahora con fuerza he empezado en el 2017, he retomado las actividades ya bastante fuertes, y de ahí también he participado en el campeonato nacional”, manifestó.

Pese a esta victoria en este desafío, el atleta de la categoría máster expresó que su intención es participar en torneos internacionales, el próximo en Chile, sin embargo, la falta de recurso económico impide a muchos deportistas participar de estos eventos.

“Para todos los atletas, esa es una pared que no nos permite desenvolvernos mejor, pero ahí estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, me gustaría invitar a las empresas públicas, privadas, de que nos apoyen a los atletas, para nosotros representar”, señaló al término de la competencia.

Esta carrera también tuvo como principal atractivo la inclusión de personas con habilidades diferentes, quienes participaron de un recorrido más corto. Al final, los primeros cinco puestos de las 20 categorías participantes recibieron un reconocimiento y premio respectivo.

SE VIENE

Youmi Paz, representante del Grupo Gloria, organizador del segundo reto, señaló que esta actividad sirve de motivación para sembrar la actividad física en la ciudadanía arequipeña, recordando que el tercer reto del “Desafío Arequipa” se realizará el 7 de diciembre.

Asimismo, añadió que el Perú es un país con mayor consumo de carbohidratos, por lo que resulta importante incentivar la actividad física.