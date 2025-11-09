Cuando todo hacía pensar que el estadio Melgar entraría en una renovación, esta semana se conoció que de los 19,4 millones de soles que se aprobó para trabajos de reparación, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) solo destinaría poco menos de 3 millones de soles.

Al respecto, la congresista Diana Gonzales señaló que debido a esta situación se comunicó con el ministro de Educación, Jorge Figueroa, el cual se comprometió a revisar el caso, “me ha brindado una reunión, esperamos que se pueda concretar la próxima semana”, señaló.

La parlamentaria señaló que esta decisión fue tomada por el propio presidente del IPD, Federico Tong, aduciendo que los 44 millones de soles del crédito suplementario aprobado por el Congreso en julio de este año serían destinados para infraestructura deportiva en Lima, dejando solo con un presupuesto menor para Arequipa.

Cabe señalar que la gestión inició en el 2024, cuando se aprobaron 20 millones de soles para poner en óptimas condiciones el recinto deportivo para el Sudamericano Sub-20, el cual finalmente no se dio y el presupuesto fue revertido.

Nuevamente, este año se realizó la gestión y se aprobó 19,4 millones de soles para el estadio Melgar y 930 mil soles para el estadio Umacollo.

“Tong es presidente del IPD por ahora, porque yo creo que ese cargo está en evaluación”, puntualizó Gonzáles.