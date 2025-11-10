La debutante huancavelicana Yovana De la Cruz Capani, tuvo un final de película con Gladys Tejeda Pucuhuarnga, quien encabezó toda la competencia en el primer lugar hasta el ingreso a la pista atlética del estadio IV Centenario de Huancayo.

Sin embargo, en los últimos 300 metros para llegar a la línea de meta, es donde De la Cruz pudo rebasar y quedarse con el primer lugar con un tiempo de 2h:43m:31s.

“Recordé lo que me dijeron mis hijas, que pensara en ellas cuando ya no tenga fuerzas y entregue todo de mí. Eso hice cuando estábamos por la calle Real y alcancé a Gladys cuando ingresaba al estadio, luego en los últimos 300 metros logré pasarla”, mencionó Yovana.

Completaron, Gladys Tejeda, Dina Velásquez, Deysi Castro y Diana Quispe.

