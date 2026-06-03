Un operativo conjunto entre la División de Inteligencia - Ica y la unidad táctica SUAT permitió la captura en un búnker de San Clemente, logrando desarticular parte de la estructura criminal de la banda denominada “Los Choches de San Clemente”, tras capturar en flagrancia a uno de sus presuntos integrantes en posesión de un revólver, municiones, explosivo y arsenal de drogas.

Golpe policial

La intervención se ejecutó aproximadamente a las 11:40 de la noche del lunes 01 de junio, en un inmueble ubicado en el Pasaje San José, por el Centro Poblado Miraflores, en el distrito de San Clemente, en la provincia de Pisco.

Tras las acciones de la División de Inteligencia de Ica , se tomó conocimiento de que el inmueble venía siendo utilizado como centro de acopio de armas y sustancias ilícitas. De inmediato, personal de la unidad de emergencia – SUAT PNP Pisco desplegó un operativo, logrando neutralizar y capturar al sujeto Adrián Osvaldo Quispe Rojas (23), alias “Malvavisco”.

Durante el registro del domicilio, las fuerzas del orden hallaron evidencias que vinculan directamente al detenido con los delitos contra la seguridad pública y la salud pública, consistente en un revólver marca Taurus, modelo 82, calibre .38 SPL, con número de serie NE941332, municiones: cartuchos calibre 9 mm y munición calibre .38 SPL.

Asimismo material explosivo, dos artefactos explosivos artesanales compuestos por fulminante y mecha (comúnmente usados para la extorsión), sustancias ilícitas, (marihuana), además de una balanza digital gramera utilizada para el pesaje y microcomercialización de la droga.

Se presume que el material explosivo incautado iba a ser utilizado para amedrentar a comerciantes y empresarios locales bajo la modalidad de extorsión.

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