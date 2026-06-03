Janet Barboza mostró su incomodidad tras el matrimonio civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona, celebrado el 2 de junio. Según indicó en ‘América Hoy’, tanto ella como el equipo del programa esperaban asistir a la ceremonia, luego de que el cantante les asegurara previamente que estaban invitados.

Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando intentaron contactar al cumbiambero para conocer detalles de la boda. Según contó Barboza, el cantante no habría brindado información sobre el enlace y, por el contrario, habría planteado un cobro por la exclusiva.

Asimismo, la presentadora señaló que hace cerca de dos semanas Domínguez visitó el programa, donde habló sobre los preparativos de su matrimonio con Tarazona. De acuerdo con su versión, el artista afirmó entonces que el equipo del magazine estaba invitado a la ceremonia.

“ Cuando habíamos hablado con él hace 15 días aproximadamente y nos contaba acerca de su boda, dijo que estábamos cordialmente invitados, pero hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de WhatsApp, no hemos recibido la invitación ni recibiremos ”, expresó la ‘Rulitos’.

Barboza admitió que la situación le permitió darse cuenta de que la relación con el cantante no era tan cercana como ella creía.

“ Nos deja claro que para Christian Domínguez no nos ha percibido igual que nosotros le percibíamos a él. No somos sus amigos realmente, eso es lo cierto ”, agregó.

“ Cuando nos hemos contactado con él para que nos dé algún detalle de la boda, una pepita, alguna cosa para compartirlo con ustedes, ¿qué creen? Nos ha querido cobrar ”, sostuvo.

Las declaraciones provocaron una inmediata reacción de Rebeca Escribens, quien también criticó la actitud del cumbiambero: “ Una suma exorbitante, eso no hacen los amigos. Los amigos comparten contigo tu día a día, tu lado más íntimo y no, ni siquiera ha mandado parte y encima los ha mandado a cobrar ”.

“ Nos ha tratado como trataría a cualquier otro programa, olvidándose de que muchas veces aquí le hemos dado buena atención y cariño. Sentíamos que era nuestro amigo, pero bueno, en este momento Christian Domínguez se ha alejado de nosotros ”, finalizó Janet.