Este martes 2 de junio en horas de la tarde se continuará con la sesión de concejo suspendida para tratar sobre la vacancia del alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, Juan Francisco Cevallos.

La audiencia se realizará a las 6 de la tarde, en donde se analizará si se vaca o no al actual burgomaestre, supuestamente por haberse autofavorecido con el cambio de zonificación de sus terrenos mediante una ordenanza municipal.

El mismo día, pero a las 10 de la mañana se realizará la audiencia pública de la vacancia contra la regidora oficialista de la Municipalidad Provincial de Piura, Mereyda Jiménez, cuya causal es la de ejercer labor administrativa, toda vez que es trabajadora y regidora de la misma comuna provincial.

Asimismo, el miércoles 03 de junio a las de la 10 mañana se continuará con la vacancia contra el nuevamente sentenciado regidor del oficialismo, Edwin Carreño, por motivo de haber faltado a más de tres sesiones ordinarias consecuencias durante el año 2024 (periodo en el que también estuvo prófugo). Él ha sido condenado por el delito de peculado doloso agravado.